​«Рома» работает над трансфером Депай, но есть загвоздка

В зимнее трансферное окно нападающий Мемфис Депай может переехать из Испании в Италию, сменив «Барселону» на «Рому». Как сообщает испанский Sport, клуб Серии А ведёт предварительные переговоры по трансферу Депая и надеется на положительный результат. Впрочем, есть загвоздка – римляне надеются заполучить 28-летнего нидерландца бесплатно, а «Барселона» рассчитывает заработать на трансфере 2 миллиона евро.

Действующий контракт связывает Мемфиса Депая с «Барселоной» до конца сезона 2022/2023. Если зимой нидерландец никуда не уйдёт, то летом он может обрести статус свободного агента.