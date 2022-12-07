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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» хочет подписать игрока, которого забраковал Моуринью, но есть проблема

07 Декабря 2022 • 19:24 Комментировать

Защитник Рик Карсдорп угодил в немилость Жозе Моуринью. В ноябре, после матча с «Сассуоло», португальский тренер «Ромы» разнёс одного из футболистов на пресс-конференции. Даже без имени было понятно, что речь идёт о Карсдорпе. Нидерландец затем пропустил следующую игру и уехал из Рима, а позже – не явился в клуб вовремя после выходных.  

Подписать Рика Карсдорпа зимой хочет «Ювентус», но есть проблема. Туринцы надеялись арендовать 27-летнего футболиста на остаток сезона 2022/2023 с правом выкупа. «Рома» же хочет расстаться с нидерландцем на постоянной основе уже зимой. Об этом на своих страницах пишет Tuttomercatoweb.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Рик Карсдорп Трансферы футбола - зима 2023
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