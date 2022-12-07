​«Ювентус» хочет подписать игрока, которого забраковал Моуринью, но есть проблема

Защитник Рик Карсдорп угодил в немилость Жозе Моуринью. В ноябре, после матча с «Сассуоло», португальский тренер «Ромы» разнёс одного из футболистов на пресс-конференции. Даже без имени было понятно, что речь идёт о Карсдорпе. Нидерландец затем пропустил следующую игру и уехал из Рима, а позже – не явился в клуб вовремя после выходных.

Подписать Рика Карсдорпа зимой хочет «Ювентус», но есть проблема. Туринцы надеялись арендовать 27-летнего футболиста на остаток сезона 2022/2023 с правом выкупа. «Рома» же хочет расстаться с нидерландцем на постоянной основе уже зимой. Об этом на своих страницах пишет Tuttomercatoweb.