Голкипер «Аталанты» Спортьелло пополнит состав «Милана»

Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло в ближайшее время может стать футболистом «Милана». По сведениям Calciomercato, вратарь уже согласовал условия трудового соглашения с «россонери».

Источник сообщает, что Спортьелло пополнит состав миланского клуба летом на правах сводного агента и станет вторым вратарем в команде, первым номером останется Майк Меньян. Отмечается, что контракт между сторонами будет подписан в феврале 2023 года.

В текущем сезоне 30-летний Спортьелло принял участие в шести матчах чемпионата Италии, в которых пропустил семь мячей и два раза сыграл «на ноль».