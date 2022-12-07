Акции «Ювентуса» резко упали в цене

Расследование финансовой деятельности «Ювентуса» негативно отразилось на стоимости акций туринского клуба. Как сообщает Calciomercato, в среду утром на открытии фондового рынка акции «старой синьоры» потеряли 3,7% стоимости. Рыночная капитализация клуба упала до 623 миллионов евро.

Напомним, что недавно высшее руководство «Ювентуса» во главе с Андреа Аньелли отправилось в отставку. Прокуратура проверяет туринский клуб на предмет возможных финансовых махинаций. УЕФА со своей стороны тоже начал разбирательство.

Добавим, что на текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.