В отношении «Ювентуса» продолжается расследование. Прокуратура Турина изучает деятельность клуба по двум ключевым направлениям: завышение прибыли в балансовых отчётах и тайная выплата зарплаты футболистам на начальных этапах пандемии.

УЕФА со своей стороны тоже начал разбирательство. При этом, как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Ньоне не собираются ждать завершения расследования в Италии.

Отмечается, что на текущий момент наиболее вероятным является наложение на «Ювентус» крупного штрафа со стороны УЕФА. Впрочем, нельзя исключать даже исключения из еврокубков, особенно если информация о тайных выплатах подтвердится, пишет издание.