Два клуба Серии А вышли на контакт с агентом Кесси

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси в скором времени может вернуться в итальянскую Серию А, где ещё в прошлом сезоне выступал в составе «Милана». Напомним, недавно ивуариец провёл встречу с руководством «сине-гранатовых», где попытался разобраться со своим будущим.

По информации от Sport, недовольного количеством игровой практики футболиста готовы приютить миланский «Интер» и лидер Серии А в лице Наполи. Оба клуба контактировали с агентом полузащитника, чтобы разузнать о вероятности провернуть трансфер.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что Кесси не покинет команду, так как входит в его планы.