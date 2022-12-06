​Кокорин рассказал, как снял колёса с автомобиля игрока «Фиорентины»

Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», рассказал о том, что Мартин Касерес был главным юмористом в итальянском клубе. Однажды уругваец стащил у Кокорина ключи от автомобиля и поставил его «Смарт» в ворота на клубной базе.

«Он подгадал момент, когда я отошёл, взял ключи. Потом выхожу на поле, смотрю, моя машина в воротах стоит», - поделился воспоминаниями Кокорин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В отместку Кокорин однажды хорошо подготовился и снял колёса с автомобиля Касереса.

«Он выходит - колёс нет. А я в машине сижу, наблюдаю. Он ко мне подходит: «ты что, дурак?» - высказался российский футболист.

В настоящий момент Александр Кокорин на правах аренды выступает на Кипре за клуб «Арис». В 10 матчах за эту команду 31-летний нападающий записал на свой счёт 5 голов.