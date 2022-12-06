Кокорин: «Дзюбу могут позвать на Кипр в качестве тренера»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, в настоящий момент выступающий за кипрский «Арис» на правах аренды, высказался о будущем своего бывшего партнёра по «Зениту» Артёма Дзюбы.

Напомним, в начале ноября 34-летний Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». В настоящий момент экс-капитан сборной России находится в поисках новой команды. Ранее сообщалось, что интерес к опытному форварду проявляет «Кармиотисса» из чемпионата Кипра.

По словам Кокорина, Дзюбу действительно хотят пригласить работать в эту страну, но только в качестве тренера. Форвард «Ариса» убеждён, что его бывший одноклубник способен достойно себя проявить на новом поприще.

«Здесь много команд, которые бьют вперёд и которым нужен нападающий, способный зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера», — приводит слова Кокорина Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Адана Демирспор» в общей сложности пять матчей, забив в них один гол.