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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау намекнул на продление контракта с «Миланом»

05 Декабря 2022 • 20:32 Комментировать

Пресс-служба «Милана» опубликовала в социальных сетях нарезку лучших голов нападающего Рафаэла Леау. Португальский футболист оставил комментарий и намекнул тем самым на скорое продление контракта.

«Дальше – больше», - написал Леау.

Действующий контракт связывает Рафаэла Леау с «Миланом» до конца сезона 2023/2024. «Россонери» хотят сохранить португальца в своих рядах, работая над новым контрактом. При этом интерес к Леау проявляют многие топ-клубы Европы.

23-летний Рафаэл Леау по оценкам transfermarkt является самым дорогим игроком Серии А – его оценивают в 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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