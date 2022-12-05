​Леау намекнул на продление контракта с «Миланом»

Пресс-служба «Милана» опубликовала в социальных сетях нарезку лучших голов нападающего Рафаэла Леау. Португальский футболист оставил комментарий и намекнул тем самым на скорое продление контракта.

«Дальше – больше», - написал Леау.

Действующий контракт связывает Рафаэла Леау с «Миланом» до конца сезона 2023/2024. «Россонери» хотят сохранить португальца в своих рядах, работая над новым контрактом. При этом интерес к Леау проявляют многие топ-клубы Европы.

23-летний Рафаэл Леау по оценкам transfermarkt является самым дорогим игроком Серии А – его оценивают в 85 миллионов евро.