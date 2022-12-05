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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» хочет подписать Леау бесплатно

05 Декабря 2022 • 16:24 Комментировать

Будущее самого дорогого (по оценкам transfermarkt) игрока Серии А Рафаэла Леау остаётся неопределённым. «Милан» работает над продлением контракта с португальским форвардом, интерес к которому проявляет ряд европейских грандов. «Реал» - не исключение. Впрочем, мадридский клуб не планирует тратиться на Леау. По данным Calciomercato, «сливочные» рассчитывают заполучить игрока сборной Португалии бесплатно посреди 2024 года. Такая возможность «Реалу» представится, если Рафаэл не продлит контракт с чемпионами Италии.

В настоящий момент Рафаэл Леау находится в Катаре со сборной Португалии на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2023
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