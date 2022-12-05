Жиру готов подписать новый контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру готов продлить контракт со своим клубом после чемпионата мира. В конце нынешнего сезона у француза заканчивается соглашение с «россонери», но обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества.

Итальянский журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщает, что игрок дал согласие на продление контракта. Клуб активно работает над тем, чтобы поскорее завершить бумажную работу.

За «Милан» Жиру выступает с лета 2021 года, когда перешёл свободным агентом из лондонского «Челси». В своём первом сезоне в составе «россонери» француз помог команде выиграть первый чемпионский титул Серии А с 2011 года.