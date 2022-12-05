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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предложил Шкриньяру зарплату в размере 6 миллионов евро в год, но «ПСЖ» предлагает больше

05 Декабря 2022 • 12:02 Комментировать

Миланский «Интер» продолжает вести переговоры по продлению контракта со своим защитником Миланом Шкриньяром. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянский клуб предлагает своему футболисту зарплату в размере 6 миллионов евро в год, но это предложение уже перебил «ПСЖ».

Французы летом хотят подписать Шкриньяра на правах свободного агента, поэтому клуб готов предложить ему зарплату в размере 9 миллионов евро в год. Сам словак не против остаться в «Интере», где в следующем сезоне ему могут дать капитанскую повязку.

Ранее также сообщалось об интересе к Шкриньяру со стороны лондонского «Челси», но «пенсионеры» не предпринимали конкретных действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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