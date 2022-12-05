Пиоли высказался насчёт ситуации с контрактом Леау

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли вновь прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Рафаэла Леау. Напомним, соглашение португальца с «россонери» истекает летом 2024 года, в то время, как на него есть огромный спрос среди топ-клубов.

«Он действительно счастлив с нами, у меня нет в этом сомнений. Мальдини и окружение Рафы ведут переговоры. Мы ждём хороших новостей. Леау доволен «Миланом». Я хочу, чтобы он остался», – цитирует Пиоли журналист Фабрицио Романо.

Сейчас Леау выступает на чемпионате мира за сборную Португалии, в составе которой сумел отметиться одним голом на групповом этапе.