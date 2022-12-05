Ханданович рассматривает вариант с завершением карьеры в конце сезона

Капитан миланского «Интера» Самир Ханданович задумывается над тем, чтобы завершить карьеру в конце нынешнего сезона. По информации от Sport Mediaset, боснийский голкипер всерьёз рассматривает этот вариант.

Источник добавляет, что по завершению сезона Ханданович может войти в тренерский штаб Симоне Индзаги в качестве одного из ассистентов. Таким образом «Интер» хочет отблагодарить Самира за 11 сезонов, проведённых в футболке клуба.

Напомним, что в этом сезоне Ханданович постепенно теряет место в стартовом составе, уступая новобранцу Андре Онана, который присоединился к «Интеру» этим летом на правах свободного агента из амстердамского «Аякса».