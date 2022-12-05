Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович рассматривает вариант с завершением карьеры в конце сезона

05 Декабря 2022 • 10:56 Комментировать

Капитан миланского «Интера» Самир Ханданович задумывается над тем, чтобы завершить карьеру в конце нынешнего сезона. По информации от Sport Mediaset, боснийский голкипер всерьёз рассматривает этот вариант.

Источник добавляет, что по завершению сезона Ханданович может войти в тренерский штаб Симоне Индзаги в качестве одного из ассистентов. Таким образом «Интер» хочет отблагодарить Самира за 11 сезонов, проведённых в футболке клуба.

Напомним, что в этом сезоне Ханданович постепенно теряет место в стартовом составе, уступая новобранцу Андре Онана, который присоединился к «Интеру» этим летом на правах свободного агента из амстердамского «Аякса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Декабря
10:56 · Италия. Серия А
Ханданович рассматривает вариант с завершением карьеры в конце сезона
00:01 · Италия. Серия А
Голевые подвиги Жиру на чемпионате мира создают проблемы для «Милана» слухи
04 Декабря
23:50 · Италия. Серия А
Стало известно, при каком условии «Реал» сможет подписать Леау слухи
23:45 · Италия. Серия А
Джоркаефф: «В итальянском футболе ничего не меняется»
23:43 · Италия. Серия А
​«Милан» готовит новый контракт для Жиру
23:01 · Италия. Серия А
Джоркаефф: «Я сказал Жиру, что он выбрал город - но ошибся командой»
22:39 · Италия. Серия А
Тонали рассказал о своей первой футболке
22:25 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «У меня нет раздутого эго»
22:04 · Италия. Серия А
​«Ювентус» нашёл усиление в «Бенфике»
20:57 · Италия. Серия А
Тонали: «Не знаю, кем я стал бы, если бы не футбол»
20:52 · Италия. Серия А
​«Реал» может подписать яркого защитника сборной Нидерландов слухи
19:36 · Италия. Серия А
​Бельерин близок к переходу в команду Моуринью
19:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Я - командный игрок»
18:48 · Италия. Серия А
Роналдо: «В «Интере» я стал феноменом» 1
18:38 · Нидерланды. Эредивизие
Ибрагимович: «В «Аяксе» прекрасная школа футбола»
Все новости
Рекомендуем