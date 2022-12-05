Оливье Жиру в свои 36 лет хорошо выступает на чемпионате мира. В Катаре нападающий отличился уже тремя забитыми голами, причём крайний из них позволил Жиру установить рекорд – теперь с 52 голами он является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

«Милан» хочет сохранить Оливье Жиру в своих рядах и готовит для форварда новый контракт, ведь действующий истекает в конце сезона. При этом, как сообщает La Gazzetta dello Sport, выступления Жиру на мундиале создают проблемы для «россонери». Дело в том, что хорошая игра Оливье усиливает интерес к нему со стороны клубов МЛС и ОАЭ. Эти клубы способны предложить французу гораздо более высокую зарплату по сравнению с «Миланом».