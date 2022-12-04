Джоркаефф: «В итальянском футболе ничего не меняется»

Юрий Джоркаефф, бывший чемпион мира в 1998 году в составе французской сборной, объяснил, почему итальянский футбол, некогда лучший в Европе, сейчас переживает не лучшие времена. Итальянские клубы уже давно не выигрывают трофеи на европейском уровне, если не считать победы «Ромы» в Лиге конференций. А сборная Италии не попала на чемпионат мира, хотя и произошло это в результате чудовищного невезения.

- В итальянском футболе ничего не меняется. Есть разговоры, что надо, надо мол, что-то менять, но ничего не меняется. Итальянские команды перестали восприниматься в Европе как грозные, - цитирует слова Джоркаеффа pianetamilan.it.