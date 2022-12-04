​«Милан» готовит новый контракт для Жиру

Оливье Жиру теперь является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Гол в матче чемпионата мира против Польши стал для Жиру 52-м в футболке национальной команды. Если говорить о клубном футболе, то действующий контракт Оливье с «Миланом» рассчитан только до конца нынешнего сезона. Как сообщает Football Italia, в настоящий момент «россонери» готовят новое трудовое соглашение для 36-летнего форварда. Подвиги игрока на чемпионате мира только усиливают желание клуба сохранить Жиру в своих рядах.

За «Милан» Оливье Жиру выступает с лета 2021 года. С тех пор французский нападающий провёл за «россонери» 57 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 9 голевых передач на партнёров.