Джоркаефф: «Я сказал Жиру, что он выбрал город - но ошибся командой»

Бывший футболист «Монако» и миланского «Интера» Юрий Джоркаефф рассказал, что находится в хороших отношениях с Оливье Жиру, который сегодня стал рекордсменом французской сборной по количеству забитых голов за всю ее историю. По словам Джоркаеффа, Жиру просил его советов, перебравшись в Милан, но Юрий пожурил его за то, что выбрал он не «Интер».

- Мы с Оливье оба начинали в Гренобле, это в какой-то степени нас роднит. Когда он перебрался в «Милан», то спрашивал мои советы про город, что, куда. Но я сказал ему тогда - с городом все хорошо, а вот команду ты выбрал не ту..., - цитирует слова Джоркаеффа pianetamilan.it.