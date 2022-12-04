​«Ювентус» нашёл усиление в «Бенфике»

«Ювентус» изучает трансферный рынок на предмет хороших вариантов по усилению состава команды. Как сообщает IlBianconero, в сферу интересов итальянского гранда входит левый защитник лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

27-летний Гримальдо привлекает «Ювентус» не только уровнем своей игры, но и тем, что его контракт с «Бенфикой» истекает летом. Таким образом, «старая синьора» может либо заполучить игрока в конце сезона бесплатно, либо подписать его зимой по приемлемой цене.

Алехандро Гримальдо эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 20 миллионов евро.