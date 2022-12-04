Слухи о том, что «Реал» рассчитывает усилить позицию правого защитника, появляются в прессе уже достаточно давно. Как сообщает Fichajes, мадридский гранд присматривается к футболисту сборной Нидерландов Дензелу Дюмфрису.

Накануне Дензел Дюмфрис обратил на себя внимание многих клубов. В матче 1/8 финала чемпионата мира против США игрок сборной Нидерландов забил гол и отдал два голевых паса.

На клубном уровне Дензел Дюмфрис представляет «Интер». При этом слухи регулярно связывают 26-летнего игрока с разными клубами, в частности с «Тоттенхэмом».

Эксперты портала transfermarkt оценивают Дензела Дюмфриса в 28 миллионов евро.