Роналдо: «В «Интере» я стал феноменом»

Двукратный чемпион мира Роналдо вспомнил времена своего выступления в миланском «Интере».

«Клуб сыграл очень важную роль в моей карьере. В Милане я провёл пять прекрасных лет. За это время я познакомился с самыми страстными болельщиками в мире. Именно этот клуб сделал меня феноменом.

Сначала я был просто Роналдо, но в «Интере» я стал Феноменом. Спасибо этому клубу за всё, что он мне дал», — сказал Роналдо в интервью итальянскому журналисту Альфредо Педулле.

Напомним, что бразилец выступал за «Интер» с 1997 по 2022 года.

За время своей карьеры Роналдо также успел поиграть за мадридский «Реал», «Барселону», «Крузейро», ПСВ, «Милан» и «Коринтианс».