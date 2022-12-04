​Дибала: «У меня прекрасные отношения с Моуринью»

Аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала сказал несколько слов на тему своих отношений с главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Я усердно тренировался и много работал под руководством Жозе Моуринью. У меня с ним прекрасные отношения», - высказался Дибала для Zhibo TV.

Пауло Дибала в средине ноября отпраздновал свой 29-й день рождения. За «Рому» аргентинский нападающий провёл 12 матчей, в которых забил семь голов и отдал два голевых паса на партнёров.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. От второго «Милана» команда Жозе Моуринью отстаёт на шесть очков.