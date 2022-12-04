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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала рассказал о своём восстановлении в «Роме»

04 Декабря 2022 • 18:27 Комментировать

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался насчёт своего восстановления от травмы перед чемпионатом мира.

«Я сделал всё, что мог, чтобы сыграть в последнем матче за «Рому» перед чемпионатом мира. Я общался с Жозе Моуринью, и по ходу недели он спросил, как я себя чувствую. Я сказал ему, что если я ему нужен, я буду готов. Я вышел на поле и чувствовал себя хорошо. Этот сыгранный матч позволил мне получить вызов в сборную Аргентины. Я сделал всё, чтобы восстановиться и помочь команду в игре против «Торино», - рассказал Дибала Zhibo TV.

Напомним, что Пауло Дибала перебрался в «Рому» летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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