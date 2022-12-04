​Гендиректор «Ювентуса» дал показания по ситуации с Роналду

Согласно информации из СМИ, «Ювентус» до сих пор должен Криштиану Роналду 19,9 миллиона евро в рамках тайного соглашения, и португалец якобы требует от клуба погашения этого долга.

Между тем, Il Fatto Quotidiano на своих страницах рассказывает о показаниях, которые прокуратуре Турина дал генеральный директор клуба Маурицио Арривабене.

«Насколько мне известно, у нас нет задолженности перед Роналду», - сказал Арривабене, если верить источнику.

В настоящий момент в отношении «Ювентуса» идёт расследование по поводу предполагаемых финансовых преступлений.

Криштиану Роналду защищал цвета «Ювентуса» в 2018-2021 годах.