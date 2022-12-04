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Чемпионат Италии. Серия А

​Милик: «Надеюсь остаться в «Ювентусе»

04 Декабря 2022 • 16:28 Комментировать

Нападающий Аркадиуш Милик сказал несколько слов о своём будущем. В настоящий момент 28-летний поляк выступает за «Ювентус» в аренде. Права на футболиста принадлежат французскому «Марселю».

«У меня хорошие воспоминания о том времени, когда я играл за «Марсель». Но сейчас я играю за «Ювентус», и я надеюсь здесь остаться», - высказался Милик, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Журналист отмечает, что «Ювентус» имеет возможность выкупа Аркадиуша Милика за 8 миллионов евро. При этом опция выкупа не является обязательной.

В 17 матчах за «Ювентус» Аркадиуш Милик забил шесть голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аркадиуш Милик трансферы футбола - лето 2023
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