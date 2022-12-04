«Реал» рассматривает разные варианты по усилению своего состава на следующий календарный год. Как сообщает издание AS, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти хотел бы заполучить Рафаэла Леау, ныне выступающего за «Милан». Итальянский тренер высоко ценит португальца за технические качества, скорость и лёгкость.

Рафаэл Леау по оценкам transfermarkt является самым дорогим футболистом итальянской Серии А. 23-летний португалец оценивается в 85 миллионов евро.

Действующий контракт Рафаэла Леау с «Миланом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. «Россонери» хотят сохранить игрока, но португалец может выбрать и другой вариант продолжения карьеры.