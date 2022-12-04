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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти выбрал звёздного нападающего для «Реала» слухи

04 Декабря 2022 • 15:24 Комментировать (2)

«Реал» рассматривает разные варианты по усилению своего состава на следующий календарный год. Как сообщает издание AS, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти хотел бы заполучить Рафаэла Леау, ныне выступающего за «Милан». Итальянский тренер высоко ценит португальца за технические качества, скорость и лёгкость.

Рафаэл Леау по оценкам transfermarkt является самым дорогим футболистом итальянской Серии А. 23-летний португалец оценивается в 85 миллионов евро.

Действующий контракт Рафаэла Леау с «Миланом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. «Россонери» хотят сохранить игрока, но португалец может выбрать и другой вариант продолжения карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Карло Анчелотти Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ARTUR
04 Декабря 2022 в 15:55
Не знаю.. пока что не впечатлил , задатки есть у него . но у него есть и минус..он португез хоть и черный , что тоже не плюс..
NOBODY
04 Декабря 2022 в 15:28
ой не надо!!!! такой тугой игрок - бегунок...посмотрел я на него на ЧМ....на хрен.....
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