Симеоне нашёл топ-усиление для «Атлетико»

Центральный защитник сборной Нидерландов и миланского «Интера» Стефан де Врей имеет вариант трудоустройства в испанском топ-клубе. Как информирует Todofichajes, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично настаивает на трансфере 30-летнего игрока.

Срок действующего контракта де Врея с «нерадзурри» рассчитан до окончания нынешнего сезона. Стороны ведут переговоры о пролонгации, но пока не могут договориться. Есть вероятность, что нидерландец покинет миланский гранд на правах свободного агента.

В текущем розыгрыше Серии А защитник провел 12 матчей и отметился одним голом.