«Ювентус» может подписать одного игрока в январе

Туринский «Ювентус» не планирует проводить активную трансферную кампанию в январе. Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «старая синьора» может разве что подписать одного игрока в оборонительную линию. В шорт-листе итальянского гранда фигурируют Рик Карсдорп («Рома») и представитель испанского «Вильярреала» Иван Фреснеда.

После 15 туров чемпионата Италии подопечные Массимилиано Аллегри занимают третье место в турнирной таблице. Туринская команда отстает от лидирующего «Наполи» на десять баллов.

Ближайший матч в Серии А «Ювентус» проведет против «Кремонезе» 4 января.