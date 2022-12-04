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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может подписать одного игрока в январе

04 Декабря 2022 • 09:07 Комментировать

Туринский «Ювентус» не планирует проводить активную трансферную кампанию в январе. Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «старая синьора» может разве что подписать одного игрока в оборонительную линию. В шорт-листе итальянского гранда фигурируют Рик Карсдорп («Рома») и представитель испанского «Вильярреала» Иван Фреснеда.

После 15 туров чемпионата Италии подопечные Массимилиано Аллегри занимают третье место в турнирной таблице. Туринская команда отстает от лидирующего «Наполи» на десять баллов.

Ближайший матч в Серии А «Ювентус» проведет против «Кремонезе» 4 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Рик Карсдорп Трансферы футбола - зима 2023 Иван Фреснеда
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