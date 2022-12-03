«Севилья» хочет купить марокканца, на которого нацелился «Ливерпуль»

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат, правами на которого владеет итальянская «Фиорентина», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Согласно сведениям El Confidencial, заинтересованность в услугах 26-летнего африканца проявляет «Севилья».

Источник отмечает, что в итальянском клубе не хотят расставаться с игроком, контракт которого рассчитан до середины 2024 года. «Фиалки» купили Софьяна у «Вероны» за 19,5 миллиона евро в 2020 году.

В текущем сезоне Амрабат принял участие в 25 поединках, в которых не отметился голевыми действиями. Сейчас он выступает за сборную Марокко на ЧМ-2022.