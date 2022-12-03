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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович возвращается

03 Декабря 2022 • 18:21 Комментировать

Известный форвард «Милана» Златан Ибрагимович возвращается к тренировкам. Как сообщает портал Goal, шведский футболист сможет принять участие в занятии команды уже в ближайший понедельник.

В сезоне 2022/2023 Златан Ибрагимович на поле ещё не появлялся – швед восстанавливался от травмы колена. Ещё в мае опытный футболист перенёс хирургическое вмешательство.

В октябре Златан Ибрагимович отпраздновал свой 41-й день рождения. Действующий контракт шведского нападающего с «Миланом» рассчитан до конца сезона 2022/2023.

После первой части сезона «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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