Известный форвард «Милана» Златан Ибрагимович возвращается к тренировкам. Как сообщает портал Goal, шведский футболист сможет принять участие в занятии команды уже в ближайший понедельник.

В сезоне 2022/2023 Златан Ибрагимович на поле ещё не появлялся – швед восстанавливался от травмы колена. Ещё в мае опытный футболист перенёс хирургическое вмешательство.

В октябре Златан Ибрагимович отпраздновал свой 41-й день рождения. Действующий контракт шведского нападающего с «Миланом» рассчитан до конца сезона 2022/2023.

После первой части сезона «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.