«Интер» рассматривает трансфер защитника «Ромы»

Миланский «Интер» всерьёз рассматривает возможность приобретения защитника «Ромы» Криса Смоллинга. По информации от Radio Radio, «нерадзурри» пристально следят за ходом переговоров между футболистом и руководством «джаллоросси» по поводу нового контракта.

Действующее соглашение Смоллинга с «Ромой» истекает в конце сезона. Стороны хотели бы продлить сотрудничество, но если англичанин не получит от клуба удовлетворительных условий, он будет не прочь покинуть команду на правах свободного агента.

Смоллинг выступает за «Рому» с сезона-2019/20. За это время Крис выиграл с командой Лигу конференций под руководством Жозе Моуринью.