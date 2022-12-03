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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» рассматривает трансфер защитника «Ромы»

03 Декабря 2022 • 12:25 Комментировать

Миланский «Интер» всерьёз рассматривает возможность приобретения защитника «Ромы» Криса Смоллинга. По информации от Radio Radio, «нерадзурри» пристально следят за ходом переговоров между футболистом и руководством «джаллоросси» по поводу нового контракта.

Действующее соглашение Смоллинга с «Ромой» истекает в конце сезона. Стороны хотели бы продлить сотрудничество, но если англичанин не получит от клуба удовлетворительных условий, он будет не прочь покинуть команду на правах свободного агента.

Смоллинг выступает за «Рому» с сезона-2019/20. За это время Крис выиграл с командой Лигу конференций под руководством Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Крис Смоллинг
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