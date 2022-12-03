Влахович — о Кокорине: «Он чудесный»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович поделился мнением о российском футболисте Александре Кокорине, вместе с которым он выступал за «Фиорентину».

Влахович назвал Кокорина отличным нападающим, пожелав ему удачи на Кипре. Напомним, что в данный момент 31-летний россиянин выступает за «Арис» на правах аренды.

«Кокорин? Он чудесный! Я наслаждался совместным временем с ним в быту и на тренировках», — приводит слова Влаховича «Чемпионат».

Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В общей сложности за команду из Флоренции российский форвард провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.