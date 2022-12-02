Пьянич хочет вернуться в «Ювентус»

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, известный по выступлениям за «Барселону» и «Ювентус», заявил о намерении когда-то вернуться в туринский клуб.

«Мне бы хотелось в будущем вернуться в «старую синьору». Меня интересует работа менеджером или тренером. Пока я сильно не задумывался об этом, ведь продолжаю игровую карьеру. Думаю, что буду выступать еще три года», - передает слова 32-летнего футболиста Todomercadoweb.

В настоящий момент Миралем является игроком эмиратского клуба «Аль-Шарджа». Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года.