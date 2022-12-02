​Экс-президент «Ювентуса»: «Инвестиции в Роналду оказались слишком дорогими»

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Кобольи Джильи поделился своими мыслями о трансфере Криштиану Роналду, который клуб совершил в 2018 году.

«Андреа Аньелли уговорили подписать Криштиану Роналду, потому что это принесло бы огромный доход от маркетинга и приблизило бы «Ювентус» к победе в Лиге чемпионов. Джузеппе Маротта с этим не согласился и отошёл в сторону. Впоследствии инвестиции в Роналду оказались слишком дорогими», - высказался бывший руководитель туринского клуба.

Напомним, что на днях Андреа Аньелли ушёл в отставку, как и совет директоров «Ювентуса» в полном составе.