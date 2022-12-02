​Лукаку отменил отпуск

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку столкнулся с критикой. Фактурный футболист имел четыре явных голевых момента в игре против Хорватии, но не реализовал их. Как следствие, бельгийцы не смогли обыграть Хорватию (ничья 0:0), что привело к их вылету с чемпионата мира.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после вылета сборной Бельгии Ромелу Лукаку решил не уходить в отпуск. Уже в ближайшие дни форвард приедет в расположение «Интера» и начнёт тренироваться.

Ромелу Лукаку хочет набрать хорошую форму, потому что в сезоне 2022/2023 из-за проблем со здоровьем он мало играл за свой клуб.