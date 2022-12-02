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Чемпионат Италии. Серия А

​Лукаку отменил отпуск

02 Декабря 2022 • 15:32 Комментировать (1)

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку столкнулся с критикой. Фактурный футболист имел четыре явных голевых момента в игре против Хорватии, но не реализовал их. Как следствие, бельгийцы не смогли обыграть Хорватию (ничья 0:0), что привело к их вылету с чемпионата мира.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после вылета сборной Бельгии Ромелу Лукаку решил не уходить в отпуск. Уже в ближайшие дни форвард приедет в расположение «Интера» и начнёт тренироваться.

Ромелу Лукаку хочет набрать хорошую форму, потому что в сезоне 2022/2023 из-за проблем со здоровьем он мало играл за свой клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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Комментарии (1)
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3Tituli
02 Декабря 2022 в 17:09
Вот так Ромелу и бывает, бережешь-бережешь себя для сборной, не играешь, а потом оказывается, что ты лох, который даже по мячу попасть не может. Что ж... бывает. Возможно сделаешь выводы, хотя...
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