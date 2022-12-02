Кесси скоро встретится с руководством «Интера», чтобы обсудить трансфер

Возвращение полузащитника «Барселоны» Франка Кесси в Серию А становится всё более вероятным. По информации от издания Il Corriere della Sera, ивуариец на днях проведёт переговоры с руководством миланского «Интера», где обсудит свой потенциальный трансфер.

Напомним, что Кесси недоволен тем, как складывается его карьера в составе «Барселоны». Полузащитник подписал контракт с командой этим летом на правах свободного агента, но не получил обещанной роли. В этом сезоне Франк пока не является первым выбором главного тренера Хави Эрнандеса в центре полузащиты.

Напомним, с 2017 по 2022 год Кесси выступал в Италии за «Милан», который является самым принципиальным соперником «Интера».