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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси скоро встретится с руководством «Интера», чтобы обсудить трансфер

02 Декабря 2022 • 13:44 Комментировать

Возвращение полузащитника «Барселоны» Франка Кесси в Серию А становится всё более вероятным. По информации от издания Il Corriere della Sera, ивуариец на днях проведёт переговоры с руководством миланского «Интера», где обсудит свой потенциальный трансфер.

Напомним, что Кесси недоволен тем, как складывается его карьера в составе «Барселоны». Полузащитник подписал контракт с командой этим летом на правах свободного агента, но не получил обещанной роли. В этом сезоне Франк пока не является первым выбором главного тренера Хави Эрнандеса в центре полузащиты.

Напомним, с 2017 по 2022 год Кесси выступал в Италии за «Милан», который является самым принципиальным соперником «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Франк Кесси
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