«Интер» работает над тем, чтобы продлить контракт с Дармианом до 2025 года

Миланский «Интер» хочет сохранить в команде защитника Маттео Дармиана. По информации от журналиста Николо Скиры, «нерадзурри» хотят подписать с итальянским фуллбеком новый контракт до 2025 года.

Действующее соглашение 33-летнего Дармиана с «Интером» истекает в конце сезона. Тренерский штаб видит в Маттео ценный актив, поэтому клуб не хочет с ним расставаться, тем более на правах свободного агента.

Дармиан выступает за «нерадзурри» с 2020 года, когда перебрался в команду из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне на счету защитника две результативные передачи в итальянской Серии А.