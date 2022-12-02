Леау открыт к продлению контракта с «Миланом»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау не против продлить контракт с «россонери». По информации от журналиста Даниэля Лонго в социальных сетях, в последние часы руководство чемпионов Италии провело переговоры с агентом португальца Жорже Мендешом.

Напомним, что действующий контракт Леау с «Миланом» истекает летом 2024 года, а на Рафаэла уже есть огромный спрос на трансферном рынке. Наиболее предметный интерес этим летом исходил от лондонского «Челси», но «пенсионеры» слегка опоздали со своим предложением и не смогли активировать сумму отступных в районе 150 миллионов евро.

На этом чемпионате мира Леау уже успел отметиться одним голом за сборную Португалии.