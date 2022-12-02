Де Врей выдвинул «Интеру» свои условия по новому контракту

Миланский «Интер» продолжает вести переговоры со своим защитником Стефаном де Вреем по поводу нового контракта. Ранее стало известно, что «нерадзурри» готовы предложить нидерландцу соглашене на два года с сохранением прежней зарплаты в размере трёх миллионов евро в год.

Тем не менее, если верить FCInterNews.it, де Врей не согласен на эту условия и выдвинул встречные требования. Защитник хочет зарабатывать по новому контракту около 4,2 миллионов евро в год + бонусы.

Переговоры между сторонами продолжаются. В данный момент де Врей выступает за сборную Нидерландов на чемпионате мира в Катаре.