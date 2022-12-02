Стало известно, в какой клуб хочет перейти Шомуродов

Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов, который не входит в дальнейшие планы главного тренера римской команды Жозе Моуринью, близок к смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.

По сообщениям Sportitalia, у узбекского нападающего был вариант продолжения карьеры в другом клубе Серии – «Кремонезе». Однако Шомуродов отказал этому коллективу. Он ждет предложения от «Торино».

Ряды столичной «Ромы» Элдор пополнил летом прошлого года. Нападающий не смог пробиться в основной состав «волков», проигрывая конкуренцию Тэмми Абрахаму и Андреа Белотти.

В текущем сезоне на его счету один гол в восьми матчах.