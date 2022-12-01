Де Бьязи: «Наполи» взял невероятный темп»

Наставник сборной Азербайджана, итальянский специалист Джанни де Бьязи, прокомментировал ситуацию в чемпионате Серии А, где «Наполи» накопил уже восьмиочковое преимущество над «Миланом», который является действующим чемпионом страны. Де Бьязи нравится игра «Милана», но он сражен наповал тем темпом, который развил «Наполи».

- «Наполи» накопил важное преимущество и отличный темп, но отдавать чемпионат команде пока что преждевременно. «Милан» демонстрирует качественный футбол, «Ювентус» также вернул себе победную волну, и есть еще интересный «Лацио» Маурицио Сарри, - цитирует слова де Бьязи pianetamilan.it.