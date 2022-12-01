Дель Пьеро: «Ювентус» - это важная часть моей жизни»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро дал понять, что не хочет комментировать кризис в стане клуба. Ему больно лицезреть проблемы команды, в которой он провел всю свою карьеру. К слову, дель Пьеро теперь упоминают в качестве возможного руководителя клуба.

- «Ювентус» - важнейшая часть моей жизни. Я всегда буду только с этим клубом. Как и все фанаты, внимательно слежу за происходящим. Мне часто задают вопросы, просят прокомментировать. Но сейчас клуб переживает непростой момент, и самое важное - это назначить на ответственные должности ответственных людей, - цитирует слова дель Пьеро La Gazzetta Dello Sport.