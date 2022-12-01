​Министр спорта Италии: «Ювентус» - только верхушка айсберга»

Правоохранительные органы продолжают разбирательство в отношении «Ювентуса» насчёт предполагаемых финансовых преступлений. Комментарий на этот счёт дал министр спорта Италии Андреа Абоди.

«Ситуация с «Ювентусом» - это только верхушка айсберга. Мы не можем игнорировать эти явления. Наверное, «Ювентус» не единственный. Нам пора с этим разобраться, потому что есть клубы, которые работали по правилам, а есть те клубы, которые, видимо, иначе интерпретировали правила. Это проблема, поскольку мы должны обеспечивать равную конкуренцию», - сказал Абоди ANSA.

Напомним, что на днях совет директоров «Ювентуса» ушёл в отставку.