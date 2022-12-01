​Дель Пьеро отреагировал на слухи о работе в «Ювентусе»

Легенда «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро отреагировал на слухи о том, что он может стать вице-президентом клуба.

«Ювентус» - часть моей жизни, я всегда буду связан с цветами этого клуба. Как и все фанаты, я внимательно слежу за ситуацией. Единственное, что сейчас имеет значение, и что должны делать те, кто любит «Ювентус», - это создание наилучших условий для людей, которым доверено руководить клубом на этом сложном этапе. Пришло время ещё больше стать «ювентини». Так что я считаю правильным не комментировать некоторые новости и слухи», - написал дель Пьеро в социальных сетях.

Алессандро дель Пьеро играл за «Ювентус» в 1993-2012 годах.