«Рома» испытывает проблемы с продажей Шомуродова

Узбекский нападающий Элдор Шомуродов, права на которого принадлежат «Роме», не востребован на трансферном рынке. Как сообщает Il Tempo, римский клуб не получил ни одного предложения о переходе 27-летнего футболиста.

Столичный клуб хочет продать Шомуродова, поскольку форвард больше не входит в планы главного тренера команды Жозе Моуринью.

Элдор присоединился к «волкам» летом прошлого года. С ним был подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года.

В текущем сезоне Серии А нападающий сыграл шесть матчей. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.