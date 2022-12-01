«Рома» хочет приобрести защитника «Реала»

Итальянская «Рома» заинтересована в трансфере защитника мадридского «Реала» Альваро Одриосола. По информации от журналиста Николо Скиры, «джаллоросси» действительно рассматривают возможность оформления сделки.

В прошлом сезоне Одриосола уже выступал в Серии А, защищая цвета «Фиорентины» на правах аренды. «Фиалки» были не против оформить трансфер на постоянной основе, но «королевский клуб» отказался делать скидку, поэтому сделка так и не состоялась.

По информации от источника, «Рома» в последние дни провела позитивные переговоры по трансферу Одриосолы. В этом сезоне Альваро не провёл ни одной минуты в чемпионате Испании.