​Дель Пьеро может получить руководящую должность в «Ювентусе»

На днях Андреа Аньелли и совет директоров «Ювентуса» ушли в отставку. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, новый президент туринского клуба Джанлука Ферреро планирует пригласить в состав совета директоров легенду «старой синьоры» Алессандро дель Пьеро.

Алессандро дель Пьеро стать вице-президентом «Ювентуса» - ранее эту должность занимал Павел Недвед. При этом отмечается, что переговоры с Алессандро ещё не начались.

В новом составе совет директоров «Ювентуса» соберётся 18 января.

Алессандро дель Пьеро играл за «Ювентус» с 1993 по 2012 год. За это время он провёл 705 матчей, в которых забил 290 голов и отдал 172 голевых паса.