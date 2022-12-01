Драгович интересен клубу из Серии А

Защитник «Црвены Звезды» Александр Драгович может оказаться в итальянской Серии А. По информации от журналиста Николо Скиры, бывшего футболиста киевского «Динамо» хочет видеть в своих рядах «Сампдория».

Главный тренер итальянского клуба Деян Станкович пытается убедить своего соотечественника присоединится к его команде. «Сампдория» уже готова начать переговоры с «Црвеной Звездой», чтобы согласовать сумму компенсации.

Напомним, что несмотря на австрийский паспорт, Драгович по происхождению является сербом. В белградскую команду Александр перебрался летом 2021 года, когда ушёл из леверкузенского «Байера».