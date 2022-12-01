«Барселона» надеется, что выступления Деста на чемпионате мира помогут продать его летом

Каталонская «Барселона» очень рада успехам защитника Серджино Деста и сборной США на этом чемпионате мира. По информации от Mundo Deportivo, в клубе верят, что успешные выступления футболиста помогут «сине-гранатовым» избавиться от него следующим летом на постоянной основе.

Напомним, что в нынешнем сезоне Дест играет на правах аренды за «Милан», в составе которого провёл лишь 5 матчей в итальянской Серии А. Ходят слухи, что «россонери» уже решили не выкупать футболиста в конце кампании.

Дест выступает за «Барселону» с лета 2020 года, когда перешёл в стан «сине-гранатовых» из амстердамского «Аякса».