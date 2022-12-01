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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» надеется, что выступления Деста на чемпионате мира помогут продать его летом

01 Декабря 2022 • 11:06 Комментировать

Каталонская «Барселона» очень рада успехам защитника Серджино Деста и сборной США на этом чемпионате мира. По информации от Mundo Deportivo, в клубе верят, что успешные выступления футболиста помогут «сине-гранатовым» избавиться от него следующим летом на постоянной основе.

Напомним, что в нынешнем сезоне Дест играет на правах аренды за «Милан», в составе которого провёл лишь 5 матчей в итальянской Серии А. Ходят слухи, что «россонери» уже решили не выкупать футболиста в конце кампании.

Дест выступает за «Барселону» с лета 2020 года, когда перешёл в стан «сине-гранатовых» из амстердамского «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Серджино Дест
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