Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Tunis Тунис 4 Avstraliya Австралия 3 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат Италии. Серия А

Фабрегас намерен начать тренерскую карьеру в Италии

30 Ноября 2022 • 20:48 Комментировать (1)
Асколи
...
Комо
1 2.02 X 3.40 2 3.80
04.12 17:00

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас рассказал о своих планах на будущее.

35-летний футболист в настоящий момент выступает за итальянский «Комо».

«Я вижу себя тренером – может быть, даже здесь, в «Комо». Да, сейчас у команды есть хороший тренер, которого мы все уважаем, но я хорошо представляю себя в этой должности в будущем. Я был бы рад, если бы у меня появилась такая возможность. Закончить карьеру игрока здесь, а затем тут же начать тренерскую деятельность было бы идеально. Моя мечта – вывести «Комо» в Серию А», – заявил в интервью DAZN экс-игрок «Арсенала», «Челси», «Барселоны» и других именитых клубов.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Комо Сеск Фабрегас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСКОЛИ КОМО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sdfsffgf
30 Ноября 2022 в 20:54
Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно зайдите в яндекс и в ведите запрос: Кинг бол ру и переходим по первой сылке.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Ноября
22:19 · Италия. Серия А
Амброзини: «Сперва Кака не так уж и впечатлял»
21:56 · Италия. Серия А
Амброзини: «Мальдини не просто важен - он фундаментален»
21:52 · Италия. Серия А
Жиру выбран лучшим игроком «Милана» в ноябре
21:18 · Германия. Бундеслига
В «ПСЖ» нашли дорогостоящую альтернативу Шкриньяру
20:48 · Италия. Серия А
Фабрегас намерен начать тренерскую карьеру в Италии 1
19:21 · Италия. Серия А
​В Италии уверены, что Леау покинет «Милан»
18:44 · Италия. Серия А
Галлиани: «Мы приглашали Липпи в «Милан»
17:47 · Италия. Серия А
​Президент итальянской федерации Гравина: «Тебас пусть лучше думает о Ла Лиге»
16:43 · Италия. Серия А
​Трезеге готов работать в «Ювентусе»
16:36 · Италия. Серия А
​«Интер» предлагает де Врею контракт с сохранением оклада
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» выбирает из двух звёздных нападающих
11:55 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Никто не знал, что Кокорин играл в «Фиорентине»
09:32 · Италия. Серия А
«Милан» принял решение по Беннасеру
29 Ноября
23:39 · Италия. Серия А
Беннасер сменил агента - его дела будет вести сын умершего Мино Райолы
23:36 · Италия. Серия А
Кьеллини может вернуться в «Ювентус» на руководящую должность
Все новости
Рекомендуем