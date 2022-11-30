Фабрегас намерен начать тренерскую карьеру в Италии

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас рассказал о своих планах на будущее.

35-летний футболист в настоящий момент выступает за итальянский «Комо».

«Я вижу себя тренером – может быть, даже здесь, в «Комо». Да, сейчас у команды есть хороший тренер, которого мы все уважаем, но я хорошо представляю себя в этой должности в будущем. Я был бы рад, если бы у меня появилась такая возможность. Закончить карьеру игрока здесь, а затем тут же начать тренерскую деятельность было бы идеально. Моя мечта – вывести «Комо» в Серию А», – заявил в интервью DAZN экс-игрок «Арсенала», «Челси», «Барселоны» и других именитых клубов.